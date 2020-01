VW will SUV-Produktion hochfahren

Bei Umweltschützern stehen große Geländewagen am Pranger. Nicht wenige Zeitgenossen würden diese Fahrzeuge am liebsten aus den Innenstädten verbannen. Und wie reagieren die Autobauer auf diese Kritik? Gar nicht.



Viele Hersteller wollen die Produktion der trendigen Geländewagen sogar noch hochfahren. Kein Wunder: Denn das SUV-Geschäft ist einfach viel zu lukrativ, um darauf zu verzichten. Vor dem Umweltschutz steht erst einmal das Geldverdienen. Das zeigt sich am Beispiel des Volkswagen-Konzerns. Der Wolfsburger Autohersteller wird die Produktion von sportlichen Geländemodellen laut "Handelsblatt" auch in den kommenden Jahren weiter massiv ausbauen.



Nicht nur die Kernmarke VW, sondern auch die Töchter Audi, Skoda und Seat planen, weitere SUV-Modelle an den Start zu bringen. Wie aus einer Konzernpräsentation hervorgeht, soll der SUV-Anteil an allen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 weltweit bei mehr als 50 Prozent liegen. Im gerade beendeten Geschäftsjahr 2019 sind die SUV bei Volkswagen auf einen Anteil von etwa 30 Prozent gekommen.

