VW zeigt Auto der Zukunft

"ID. Space Vizzion" heißt die neueste Auto-Kreation aus dem Hause Volkswagen. Erstmals präsentiert wird die Studie am Vorabend der Los Angeles Auto Show. So stellt sich VW das Auto der Zukunft vor. Der ID. Space Vizzion ist ein Variant, der die aerodynamischen Eigenschaften eines Gran Turismo mit den großzügigen Raumverhältnissen eines SUV verbinden soll.



"Bisher haben wir mit unserer ID.-Familie gezeigt, was in jeder der bekannten Fahrzeugkategorien elektrisch möglich ist", sagt Klaus Bischoff, Leiter Volkswagen Design. Mit dem ID. Space Vizzion schaffe man ein neues, rein elektrisches Segment.



Der ID. Space Vizzion basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen. Der MEB schöpft die technischen Möglichkeiten der E-Mobilität aus und soll hohe Reichweiten, dynamisches Fahrverhalten sowie ein ganz neues Niveau der digitalen Vernetzung garantieren.



Besonders prägnant sind die vom Fahrtwind durchströmte und dadurch aerodynamisch optimal gestaltete Front- und Dachpartie des Modells. Dank der Effizienz des Antriebssystems und der sehr guten aerodynamischen Eigenschaften soll das Fahrzeug Reichweiten von bis zu 590 Kilometer (WLTP) ermöglichen.



Auch im Innenraum ist vieles neu entwickelt mit komplett digitalem Cockpit und intuitiver Bedienbarkeit. Die Materialien sind aus nachhaltigen Rohstoffen, wie zum Beispiel dem neuen "AppleSkin", ein Kunstleder mit einem Anteil von Reststoffen aus der Apfelsaftproduktion. Die Serienversion soll im Jahr 2021 vorgestellt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 08.11.2019