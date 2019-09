„Wachsames Auge“ erhöht die Sicherheit

Bling-Bling sucht man beim Subaru Forester vergebens. Doch der „Waldarbeiter“ ist kein grober Klotz, sondern bodenständig. Überzeugen kann das SUV durch die Sicherheitssysteme an Bord.

Ein geländegängiges Auto muss nicht unbequem sein. Der Beweis dafür ist das SUV aus dem Haus der japanischen Autobauer. Es wirkt sportlich mit einem Touch Eleganz. Gleichzeitig ist es praktisch und robust.

Angeboten wird der Forester in den Modellvarianten „Active+“ (Grundpreis: 31 990 Euro), „Comfort“ (33 390 Euro), „Exclusive+“ (34 990 Euro) und „Platinum“ (39 990 Euro), den die FN getestet haben. Ausgestattet sind alle Vier mit einem Zweiliter-Boxer-Benziner-Motor mit 150 PS, permanentem Allradantrieb und CVT-Automatikgetriebe (kontinuierliche stufenlose Übertragung).

Mit dem Preis steigt auch die Zahl der serienmäßig eingebauten Assistenzsysteme. Bei allen mit an Bord sind aber ohne Zuschlag etwa das Audiosystem samt Sieben-Zoll-Touchbildschirm mit DAB+, USB-Anschlüsse, Laderaum-Gleitschienen, die Rückfahrkamera und vor allem das Sicherheitspaket „Eyesight“.

Das „wachsame Auge“ des Foresters ist eine Kombination von adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Notbremsassistent und Toter-Winkel-Erkennung mit Spurwechselassistent. Ermöglicht wird deren „Zusammenspiel“ durch ein ausgeklügeltes Kamerasystem.

Optisch ist der Japaner eine imposante Erscheinung. „Ein ganzer Kerl“, könnte man sagen. Neben seiner Größe sticht sein „markantes Gesicht“ ins Auge: sprich, der von einer Chromspange durchzogene und von LED-Scheinwerfern samt dynamischem Kurvenlicht eingerahmte Kühlergrill. Dynamik verleihen ihm die nach hinten aufsteigende Seitenlinien.

Auch den Innenraum des Wagens haben die Designer geschmackvoll gestaltet. Alles ist solide, die Materialien sind gut verarbeitet. Dabei wurde auf Schnörkel verzichtet. Bein- und Kopffreiheit sind auf allen Plätzen ausgezeichnet. Nur wenn alle drei Sitze auf der Rückbank besetzt sind, wird es dort etwas eng. Anders sieht es im Kofferraum aus. Sein Ladevolumen lässt sich durch das Umklappen der Rücksitzbank von 505 auf 1557 Liter erweitern.

Gefühlsmäßig an innerer Größe gewinnt der Forester, wenn die Abdeckung zurückgefahren und das Glasschiebedach geöffnet wird. Doch leider ist dann nicht nur der Blick in den Himmel frei, sondern auch der auf den Schließmechanismus. Das sieht nicht gerade schön aus und sorgt je nach Windlast für ein unangenehmes Wummern.

Im Armaturenbrett sitzt alles genau dort, wo es hingehört. Praktisch ist, dass viele Funktionen des Bordcomputers und die Assistenzsysteme über das Lenkrad gesteuert werden können. Leider liegen jedoch einige Bedientasten sehr eng zusammen. Wenn man nicht genau hinsieht, ist es ohne Übung nicht einfach, auf Anhieb die richtige zu erwischen.

Apropos Bordcomputer: Teils grafisch anzeigen lassen kann der Fahrer sich beispielsweise Drehzahl, Geschwindigkeit oder Uhrzeit, den Momentan- und durchschnittlichen Spritverbrauch oder die Reichweite. Verfügbar sind auch die Verbrauchswerte in den vergangenen 30 Minuten als Balkendiagramm sowie der prozentuale Wert, mit dem in diesem Moment das Gaspedal beansprucht wird.

Während Letzteres sicherlich nicht unbedingt sein muss, sieht es bei der Rückfahrkamera ganz anders aus. Obwohl es dank großer Fensterflächen an der Rundumsicht im Subaru nichts auszusetzen gibt, möchte bestimmt niemand auf dieses wunderbare „technische Helferlein“ verzichten. Der Clou dabei ist der durch eine im Außenspiegel eingebaute zweite Kamera mögliche „Bordsteinblick“ auf das rechte Vorderrad.

Ein Mehr an Sicherheit bietet der ab dem Ausstattungspaket „Exclusive+“ serienmäßig eingebaute Querverkehrsassistent. Er warnt beim Rückwärtsfahren nicht nur vor sich von der Seite nähernden Autos. Er weist ebenso auf Radfahrer und Fußgänger hin.

Nichts zu meckern gibt es an der Straßenlage des Forester. Das SUV bleibt sicher in der Spur. Hier zahlt sich aus, dass der Japaner nicht gerade ein Leichtgewicht ist. Unebenheiten steckt er auch dank permanentem Allrad-Antrieb problemlos weg. Ganz in seinem Element ist der „Waldarbeiter“ abseits asphaltierter Strecken. Er „klettert“ über Stock und Stein und meistert rutschigen Untergrund ebenso wie bergiges Gelände.

Gut unterwegs ist der Forester auch im alltäglichen Stadtverkehr. Er lässt sich „butterweich“ lenken und „schnurrt“ gemütlich vor sich hin. Anders sieht es an Steigungen aus oder wenn er auf der Landstraße und auf der Autobahn Leistung bringen soll. Dann hat man das Gefühl, als gehe ihm zwischendurch etwas die Luft aus. Gleichzeitig ist deutlich zu hören, dass plötzliches Beschleunigen nicht wirklich sein Ding ist. Dabei schnellt der Drehzahlmesser rapide nach oben.

Das verlockt zur Aktivierung der „sechs definierten Schaltkennlinien“, um die „Gänge“ manuell einzulegen. Die Krux dabei: Bei niedrigen Drehzahlen sinkt wiederum das Durchzugsvermögen und die Leistung geht zurück.

Wünschenswert wäre das auch in puncto Spritverbrauch. Doch wird der Forester gefordert, steigt parallel dazu sein „Durst“. Im Test benötigte er 10,6 Liter Super-Benzin pro 100 Kilometer.

