Wallboxen für Peugeot-Stromer

Zeitgleich mit der Markteinführung seiner neuen E-Modelle am 25. Januar 2020 bietet Peugeot in Deutschland einen Beratungs-, Installations- und Wartungsservice für die Wallbox zuhause. Möglich macht das eine Kooperation mit den Ladeinfrastruktur-Spezialisten von inno2grid.



Nach der Auswahl der Wallbox montieren zertifizierte Installateure von inno2grid die Ladestation für den e-2008 oder die Plug-in-Hybride 508 und 508 SW Hybrid und 3008 Hybrid4 in der heimischen Garage oder im Carport. "Auf Wunsch machen sie auch Durchbrüche und fügen Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter hinzu", heißt es bei der französischen Marke. Und natürlich würden die Ladegeräte vor Inbetriebnahme getestet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.01.2020