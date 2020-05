Was beim Reifenkauf zu beachten ist

Manchmal ist es für Autofahrer gar nicht so einfach, den richtigen Reifen zu finden. Immer mehr Marken tummeln sich in der Branche. Vom Premiumprodukt bis zum Billigheimer ist alles im Handel zu finden. Dabei spielt der Kaufpreis für Deutschlands Autofahrer offenbar nicht mehr die entscheidende Rolle.



Eine Mehrheit von 63 Prozent vertraut beim Reifenkauf auf die Empfehlung der Werkstatt. Diese Erkenntnis liefert die aktuelle Trend-Tacho-Studie "Räder & Reifen" der Sachverständigenorganisation KÜS und der Fachzeitschrift "kfz-betrieb".



Nur etwa ein Drittel der Befragten war beim Kauf auf einen Reifen einer bestimmten Marke festgelegt. Den Fokus legen Autofahrer vor allem auf die Qualität. Dabei setzen rund zwei Drittel auf Premium-Marken, und lediglich fünf Prozent sind auch mit einen Reifen aus dem Budget-Segment zufrieden.



Ein Grund, warum die Meinung der Werkstatt-Mitarbeiter gefragt ist: Reifen sind tendenziell ein Produkt, mit dem sich die Autofahrer nur notgedrungen beschäftigen, wie diverse Befragungsergebnisse zeigen. Werbeanzeigen für Reifen finden allgemein wenig Beachtung. Weniger als 30 Prozent der Betroffenen steigen wirklich in die Thematik ein. Und jeder Vierte kennt nicht einmal die Marke seiner aktuell aufgezogenen Reifen.



Wenn allerdings der Kauf ansteht, lesen immerhin 56 Prozent der Befragten aktuelle Reifentests. Das ist wohl ein Grund für die Beliebtheit der Premium-Marken, die bei diesen Tests regelmäßig gute oder sehr gute Bewertungen erhalten.



Für Werkstätten kann sich eine intensive Beratung der Kunden lohnen, meinen die Experten der Studie. Vor allem, weil fast jeder Zweite (47 Prozent) darauf vertraut, dass die Werkstattprofis sagen, wann die Reifen verschlissen sind.



Und auch den nächsten Kauf planen die meisten Autofahrer im stationären Handel. Lediglich 15 Prozent geben an, ihre Reifen aus dem Netz kaufen zu wollen. Und rund zwei Drittel der Online-Käufer landen spätestens bei der Montage der Pneus wieder in den Werkstätten, wie die Umfrage zeigt.

