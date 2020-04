Was Sommerreifen von Zweitmarken taugen

Namhafte Reifen-Hersteller bieten neben ihren Premium-Produkten auch etwas preiswertere Reifen an. Sie tragen dann den Namen der Zweitmarke. Experten haben entsprechende Sommerreifen getestet.



Der Auto Club Europa (ACE) und die Gesellschaft für technische Überwachung (GTÜ) testeten Reifen der beliebten Dimension 215/55 R17 für kompakte SUV und Mittelklasse-Kombis. Folgende Reifen traten zum Test an: Maxxis Premitra 5, Sava Intensa UHP 2, Fulda SportControl 2, Apollo Aspire XP, Toyo Proxes Sport, Kleber Dynaxer HP4, Firestone Roadhawk, Hankook Ventus Primes 125 und Avon ZV7. Sie mussten sich in drei Bereichen unter Beweis stellen: Sicherheit bei Nässe, Sicherheit bei Trockenheit sowie Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Der Preis für vier Reifen in Euro spielt ebenfalls eine Rolle.



Von den neun getesteten Reifenmodellen erreichte einzig der Maxxis Premitra 5 die Bestnote "sehr empfehlenswert". Vier Fabrikate erhielten das Prädikat "empfehlenswert": Sava Intensa UHP 2, Fulda SportControl 2, Apollo Aspire XP sowie der Toyo Proxes Sport. Die restlichen vier Testmodelle konnten lediglich mit "bedingt empfehlenswert" ausgezeichnet werden.



Keiner der neun Kandidaten erlangte in der Kategorie "Sicherheit bei Nässe" bemerkenswerten Ruhm. Bei sommerlichen 20 Grad Celsius Streckentemperatur vergehen je nach Reifensatz zwischen 26,5 und 28,8 Meter, um das Testfahrzeug (Audi Q2) von 80 km/h bis zum Stillstand zu bremsen. Trotzdem liefern Fulda, Toyo, Kleber und Maxxis respektable Werte.



Auf trockener Strecke konnten alle getesteten Reifen überzeugen. "Die Unterschiede zwischen den einzelnen Marken sind äußerst gering", heißt es in der Expertise. Die Spitzengruppe besteht aus Maxxis, Sava, Hankook, Fulda und Toyo. Sie bieten ein gutes Lenkverhalten, untersteuern kaum und überzeugen auch in den technisch anspruchsvollen Streckenabschnitten durch guten Grip.



Der Maxxis war dabei der schnellste Reifen. Sava, Hankook, Fulda und Toyo seien auf trockener Strecke ebenfalls sehr empfehlenswert. Apollo, Avon, Kleber und Firestone lägen dahinter, doch kritisch werde die Situation nicht. Im Alltag auf trockener Straße seien auch diese Reifen absolut konkurrenzfähig, teilen die Experten mit.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 17.04.2020