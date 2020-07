Was tun bei einer Autopanne?

Ob bei der Urlaubsfahrt oder im Auto-Alltag: Eine Panne ist immer unangenehm - und sie kann gefährlich werden. Hier die wichtigsten Tipps zum richtigen Verhalten vom Autoclub ACE:



Andere Verkehrsteilnehmende warnen

Grundsätzlich gilt: Ruhe bewahren! Treten während der Fahrt Komplikationen am Auto auf, sollte der Warnblinker eingeschaltet und die Geschwindigkeit langsam verringert werden.



Frühzeitig reagieren und sicher anhalten

Wichtig ist, Probleme am Fahrzeug nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und rechtzeitig darauf zu reagieren, im besten Fall mit einem sicheren Stopp auf dem nächsten Park- oder Rastplatz. Ist dafür zu spät, ist der Halt in einer Nothaltebucht die nächstbeste Alternative. Erst wenn auch das nicht mehr zu schaffen ist, sollte der Halt auf dem Pannenstreifen erfolgen. Oder ohne Seitenstreifen so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand.



Warnwesten anlegen

Jetzt sollten alle Mitfahrenden in Warnwesten schlüpfen, noch ehe sie das Auto verlassen. Wichtiger Hinweis: Über die teils unterschiedlichen Warnwesten-Regelungen im Ausland sollte man sich rechtzeitig vor Fahrtantritt informieren.



Fahrzeug sicher verlassen

Um niemanden zu gefährden, sollte das Auto nur durch die Beifahrertür verlassen werden. Vor dem Aussteigen Handy oder Smartphone nicht vergessen, um Hilfe rufen zu können. Bei schlechter Sicht oder Dunkelheit Standlicht eingeschaltet lassen, um für den nachfolgenden Verkehr sichtbar zu sein. Gleich nach Verlassen des Fahrzeugs sollten sich alle Fahrzeuginsassen hinter die Leitplanke begeben. Ist keine Schutzplanke vorhanden, muss eine ausreichende Entfernung zur Fahrbahn eingehalten werden.



Warndreieck aufstellen

Zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmende muss das Warndreieck richtig positioniert werden. Innerhalb einer Ortschaft sind 50 Meter ausreichend, auf Landstraßen mindestens 100 Meter - hinter Bergkuppen oder Kurven auch mehr - und auf Autobahnen 150 bis 400 Meter. Und: Am Schluss nicht vergessen, das Warndreieck mitzunehmen.



Aus sicherem Abstand Hilfe verständigen

"Unter keinen Umständen darf die Fahrbahn betreten werden", so die ACE-Experten. Sonst besteht nämlich akute Lebensgefahr. Erst mit ausreichend Abstand zum Pannenauto darf telefonisch oder per Notrufsäule Hilfe gerufen werden.

