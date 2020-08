Wehrlein heuert bei Porsche an

Lange war es ein Gerücht, jetzt ist es offiziell: Pascal Wehrlein tritt in der kommenden Saison in der Formel E für Porsche an. Der ehemalige Formel-1-Pilot hatte einige Wochen vor dem Saisonfinale in Berlin sein Aus bei Mahindra verkündet, seitdem war über den Wechsel nach Zuffenhausen spekuliert worden.



Wehrlein ersetzt bei Porsche Neel Jani und wird 2021 mit Andre Lotterer das Fahrerduo bilden. "Es ist eine große Ehre für mich, für Porsche in der Formel-E-Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Ich habe schon immer die einzigartige Motorsport-Historie der Marke verfolgt. Mein Respekt vor der legendären Porsche-Erfolgsgeschichte ist riesig. Nun als Werksfahrer für das Formel-E-Team an den Start zu gehen, ist eine tolle Chance", sagte er.



Fritz Enzinger, Leiter Porsche Motorsport, meinte: "Er hat in seinen jungen Jahren viel Erfahrung in unterschiedlichen Rennserien gesammelt und dort immer wieder glänzen können. Mit Pascal und Andre schicken wir in der Formel-E-Weltmeisterschaft 2020/2021 zwei erfahrene und hochklassige Formel-E-Fahrer ins Rennen, die alles mitbringen, um weitere Erfolge zu feiern."



Wehrlein hat in der vollelektrischen Rennserie bislang 17 Rennen absolviert. Dabei konnte er 72 Punkte sammeln, holte eine Pole Position und sicherte sich beim Santiago E-Prix in seiner Debütsaison 2018/19 als Zweitplatzierter einen Podiumsplatz.



Zuvor hatte Wehrlein bereits in anderen Rennserien Erfolge gefeiert. Er gewann 2015 die DTM und wechselte danach für zwei Jahre in die Formel 1, ehe er 2018 zurück in die DTM ging.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.08.2020