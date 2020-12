Weihnachten: Mietwagen könnten knapp werden

Wer über Weihnachten einen Mietwagen buchen will, sollte sich beeilen. Denn wie das Vergleichsportal Check24 mitteilt, wurden für die Feiertage bis jetzt rund 45 Prozent mehr Fahrzeuge gebucht als im Vorjahreszeitraum.



Weihnachten ist sowieso ein beliebter Anlass für eine Mietwagenbuchung innerhalb Deutschlands, über die Festtage werden die Leihfahrzeuge grundsätzlich jedes Jahr knapp. 2020 verschärft sich die Situation noch, weil infolge der Corona-Pandemie viele Vermieter ihre Flotten verkleinert haben.



"Aktuell ist die Verfügbarkeit an Mietwagen für die Weihnachtstage zwar noch hoch", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei Check24. "Aber schon jetzt beobachten wir bundesweit einen deutlichen Buchungsanstieg, möglicherweise, weil viele Verbraucher aufgrund der Corona-Pandemie von der Bahn auf einen Mietwagen umsteigen."



In der Weihnachtswoche kostet ein Mietwagen aktuell im Schnitt 36 Euro pro Tag und liegt damit noch ungefähr auf Vorjahresniveau, 2019 kosteten die Mietwagen im Schnitt 38 Euro pro Tag.



"Aufgrund der wesentlich höheren Auslastung rechnen wir mit einem Preisanstieg, je näher die Feiertage rücken", sagt Andreas Schiffelholz. "Verbraucher sollten mit der Buchung nicht zu lange warten. So sichern sie sich den günstigeren Preis und bleiben gleichzeitig flexibel, denn eine Stornierung ist bei Check24 bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos möglich."

