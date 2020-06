Wellness-Kur auf der Fertigungsstraße

Das Finish bei der Autoherstellung gleicht der Behandlung in einem Wellness-Studio. Fahrzeugbauer Seat zeigt, was in der Zielgeraden der Fertigungsstraße noch alles geschieht. "In den Produktionshallen des spanischen Automobilbauers in Martorell durchläuft jedes Fahrzeug ein sechsstündiges Wellness-Programm, bevor es das Werk verlässt", teilt Seat mit.



Das Schönheits-Paket umfasst wohltuende Tauchbäder zum Schutz vor Korrosion, mehrere Saunagänge für eine ebenmäßige Außenhaut sowie belebende Jetdüsen-Behandlungen für einen frischen Teint.



Die Behandlung beginnt mit einem Bad im Tauchbecken. In der mehr als 51.500 Quadratmeter großen Anlage bereiten 314 Mitarbeiter und 32 Roboter die Fahrzeuge auf ihr Schönheitsprogramm vor. Im Wechsel durchlaufen die Karosserien neun Tauchbäder und fünf Reinigungsduschen, während verschiedene Versiegelungen aufgetragen werden. "Die Versiegelungen schützen die Karosserie vor Korrosion. Sie verhindern ein Eindringen von Wasser - und sogar von Lärm, denn die Lacke, die wir verwenden, habe eine schalldämpfende Wirkung", erklärt Javier Perez, Leiter der Abteilung Lacke bei Seat.



Zwischendurch gibt es mehrmals entspannende Wärmebehandlungen. Dabei dürfen die Versiegelungen und Lacke in sechs verschiedenen Trocknungsöfen zur Ruhe kommen. "Die unterschiedlichen Phasen der Trocknung und Aushärtung erfolgen bei Temperaturen zwischen 45 und 180 Grad und dauern zwischen 30 und 35 Minuten", sagt Perez.



Nach der Grundbehandlung ist die Außenhaut geschützt und von Unebenheiten befreit. Nun geht es weiter in das Beauty-Center. Auf 119.500 Quadratmetern widmen sich 587 Mitarbeiter und 175 Roboter voll und ganz der Verschönerung der Karosserie. Als Erstes wird aus der breiten Farbpalette der gewünschte Ton für den Lack gewählt. Der Arona ist zum Beispiel in mehr als 68 möglichen Farbkombinationen erhältlich. Und wer den neuen Leon bestellt, hat die Qual der Wahl zwischen extravaganten Farbtönen wie Magnetic Grau, Desire Rot oder Emotion Rot, Nevada Weiß, Mystery Blau oder Midnight Schwarz.



Während kraftvolle Jetdüsen in anderen Wellness-Einrichtungen für wohltuende Massagen eingesetzt werden, sorgen sie beim Autobauer für ein perfektes Aussehen. Auf jedes Fahrzeug werden zweieinhalb Kilo Farbe als feiner Sprühnebel aufgetragen. Die Lackierkabinen sind mit einem modernen Belüftungssystem ausgestattet, das verhindert, dass selbst kleinste Staubkörnchen eindringen können.



In der letzten Phase gleitet das Fahrzeug bei Rotlicht durch einen Scanner. Binnen 43 Sekunden schießen 28 Spezialkameras 50.568 Fotos - also beachtliche 42 Bilder pro Sekunde. Durch dieses Verfahren kann die Karosserie ganz genau unter die Lupe genommen und auf den Millimeter genau geprüft werden. Dabei soll sichergestellt werden dass keine Mängel oder Unebenheiten auf dem Lack vorhanden sind. Erst dann darf sich das Fahrzeug dem Kunden in voller Pracht präsentieren.

