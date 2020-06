Wenig Service am Busbahnhof

Noch immer erfüllen viele Fernbusbahnhöfe in Deutschland die erwartbaren Standards nicht oder nur teilweise. So heißt es im aktuellen ADAC-Test von insgesamt elf stark frequentierten Bus-Terminals. Testsieger ist der Fernbusbahnhof Stuttgart mit einem sehr guten Resultat.



In der Schwaben-Metropole konnten der großzügige Wartebereich, die laut ADAC sauberen und vorbildlich ausgestatteten Sanitäranlagen und das durchgängig taktile Leitsystem für Sehbehinderte die Tester überzeugen. Serviceleistungen wie USB-Steckplätze im beheizten Wartebereich und die Anzeige der aktuellen Reisezeiten auf digitalen Tafeln rundeten in Stuttgart den positiven Gesamteindruck ab.



Fünf Bahnhöfe erzielten bei der Begutachtung gute Noten, drei bekamen ausreichend und zwei schnitten mangelhaft ab. Schlusslicht ist der Nürnberger Busbahnhof. Hier fehlen dynamische Reise-Informationen komplett. "Wer hier auf seinen Bus wartet, erfährt nichts von Verspätungen oder gar Ausfällen", moniert der ADAC. Es gebe keine Wartehalle, zu wenige Sitzplätze und auch keinen ausreichenden Witterungsschutz an den Bussteigen. Die Sanitäranlagen waren zum Zeitpunkt des Tests verdreckt "und aufgrund fehlender Videokontrollen am Terminal stand es zudem um die Sicherheit der Reisenden nicht zum Besten".



Durchwegs positiv wurde von den Testern die Anbindung bewertet. Alle Busbahnhöfe waren entweder mit dem ÖPNV, dem Auto oder dem Fahrrad gut erreichbar. Hohen Komfort boten etwa die Bahnhöfe in Berlin-Südkreuz, Leipzig, München, Hamburg und Köln/Bonn Flughafen mit ihren gastronomischen Angeboten, kostenfreiem WLAN, Gepäckaufbewahrung und Geldautomaten.



Ernüchterndes Fazit des Clubs: Seit den ersten Tests im Jahr 2017 konnte bei den Bus-Terminals "keine grundlegende Verbesserung festgestellt werden".

Donnerstag, 18.06.2020