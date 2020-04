Wenn der Brummi-Reifen brennt

Brennende Lkw sorgen aktuell wieder quer durch die Republik für Schlagzeilen und dramatische Bilder. Der ADAC Truckservice appelliert deshalb an die Transportunternehmen, die Wartung in Zeiten von Corona nicht zu vernachlässigen.



"Mittlerweile brennen jeden Tag Lkw auf unseren Straßen, teils mit verheerenden Folgen, und die Ursache ist meistens ein Reifenschaden. Lkw-Brände bringen den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr und es drohen hohe Schäden an Fahrzeug und Ladung, die sich leicht vermeiden lassen", sagt ADAC Truckservice-Geschäftsführer Dirk Fröhlich. Gerade wenn in der Hochlaufphase der Wirtschaft stillgelegte Lkw wieder in Betrieb genommen werden, müssten Reifen, Bremse und Radlager auf den Prüfstand, rät der Experte.



Brandursache sind laut Truckservice häufig durch falschen Reifendruck, festsitzende Bremsen oder defekte Radlager überhitzte Lkw-Reifen. Oft führen auch Fremdkörper zu schleichendem Luftverlust. Dann kann es mehrere Tage dauern, bis der Schaden eintritt. In den seltensten Fällen platzt oder brennt aber ein Reifen ohne Vorwarnung. Verändert sich vor allem das Lenkverhalten während der Fahrt, gilt: Sofort anhalten, Reifen prüfen oder eine Werkstatt anfahren.



Fängt ein Lkw-Reifen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Feuer, lässt sich das anfangs meist mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Ist der Brand bereits fortgeschritten oder sind Menschen in Gefahr, ist Weiterfahren oft die bessere Wahl. Bei Zwillingsbereifung raten die Fachleute, die Warnblinker zu aktivieren und schlingernd weiterzufahren, bis sich der brennende Pneu von der Felge gelöst hat. Mit Single-Bereifung oder einem Brand an der vorderen Lenkachse ist aber maximal Schrittgeschwindigkeit ratsam, denn sobald sich die Karkasse von der Felge löst, wird das Fahrzeug in der Regel unkontrollierbar.



Das Problem: Hält der Fahrer an, bevor sich der Gummi gelöst hat, greift das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den ganzen Lkw über. Und das kann etwa in einem Tunnel zu einer Katastrophe führen. Pkw-Fahrer sollten in einer solchen Situation übrigens keinesfalls überholen und immer ausreichend Abstand halten.



Grundsätzlich gilt: Immer die Polizei alarmieren und die Fahrtstrecke bekanntgeben. Die Ordnungshüter nutzenein Feuerwehr-Alarmierungssystem und informieren die Autobahnmeisterei.

