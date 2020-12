Wenn der Gebrauchtwagen zur Haustür kommt

Die Corona-Krise stellt auch Autohäuser auf eine harte Bewährungprobe. Denn viele Händler haben in diesen Tagen geschlossen. Doch nicht jeder, der gerade jetzt ein Auto kaufen will, muss in die Röhre schauen. Denn heycar, die Online-Plattform für Gebrauchtwagen mit Garantie, unterstützt seine Nutzer ab sofort mit einem ganz besonderen Angebot.



Die Online-Plattform übernimmt die Lieferkosten für das Fahrzeug bis zu 200 Euro. So kommt der Gebrauchtwagen vom Händler bis an die eigene Haustür. Wer sich vorab einen guten Eindruck vom Fahrzeug machen will, kann auf heycar.de gezielt Videos beim Händler anfordern.



"Wir wollen unseren Nutzern die Möglichkeit geben, einfach von zu Hause aus ihren Wunsch-Gebrauchten zu kaufen. Ganz so, wie sie es wahrscheinlich auch gerade mit ihren Weihnachtsgeschenken tun", sagt Nicolas Köhn, Chief Consumer and Marketing Officer (CCMO) bei heycar Deutschland.



Ein Fahrzeugkauf qualifiziert sich für die kostenfreie Haustürlieferung bis 200 Euro, wenn er folgende Kriterien erfüllt:



1. Das Fahrzeug wird spätestens 14 Tage nach der ersten Anfrage über heycar beim Händler gekauft, finanziert oder geleast.



2. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (deutsche Inseln sind ausgenommen).

3.Die Lieferdistanz beträgt höchstens 200 Kilometer.



Die kostenfreie Haustürlieferung bis 200 Euro steht Nutzern der Online-Plattform bis zum 31. Januar 2021 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Angebot bietet heycar auf seiner Webseite.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 21.12.2020