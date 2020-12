Werkstatt: Persönliche Beratung schlägt Internet

Wenn mit dem Auto etwas nicht in Ordnung ist, sucht sich der Besitzer Rat. Manche schauen dafür ins Internet. Doch Experten stellen fest: Den meisten Autofahrern ist vor allem eine persönliche Beratung wichtig. Dennoch gebe es ein großes Wachstumspotenzial für Online-Portale beim Thema Werkstattleistungen, sagt die Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation (KÜS).



Stehen am eigenen Fahrzeug Wartungs- oder Reparaturarbeiten an, ist die erstgewählte Informationsquelle der Pkw-Fahrer zu 37 Prozent eine freie Werkstatt, 31 Prozent konsultieren die Vertragswerkstatt, 16 Prozent fragen im Freundes- und Bekanntenkreis nach Rat. Nur zehn Prozent bemühen zuerst eine Internetsuche.



Persönliche Beziehungen spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Wahl einer guten Werkstatt für Reparatur oder Service geht. So geben 73 Prozent der Autofahrer an, lieber Werkstatt-Empfehlungen von Freunden und Bekannten einzuholen als im Internet zu suchen. Dennoch halten 66 Prozent die Bewertungen im Netz zumindest für hilfreich.



Das Netz wird hauptsächlich genutzt, um Preise zu vergleichen. Top-Produkte dabei sind über alle Altersklassen hinweg Reifen, aber auch Autoteile und Zubehör werden online gesucht. Bei den tatsächlich getätigten Online-Käufen führen dann zudem genau diese Gruppen die Statistik an. Mehr als jeder zweite Pkw-Fahrer kann sich ferner vorstellen, Zubehörartikel wie Navigationssysteme, Felgen oder Dachboxen online zu kaufen.



Zu Dienstleistungen rund ums Auto wird eher selten recherchiert. Auch wenn die Tendenz leicht steigt, ist der Bekanntheitsgrad von entsprechenden Portalen für Werkstattleistungen sehr gering. 81 Prozent starten die Suche einfach über eine Suchmaschine. Das Potenzial für das Buchen einer Werkstattleistung im Netz ist allerdings hoch. Zwar haben bisher nur 13 Prozent tatsächlich schon mal gebucht, zusätzliche 47 Prozent können es sich aber vorstellen.

