Wie ein kleiner Type R: Honda Civic auch als Sports Line

Der Honda Civic gehört ja schon grundsätzlich zu den eher dynamischen Kompakten. Mit der fürs Modelljahr neu aufgelegten Version Sports Line werden diese Attribute nochmal unterstrichen. Zu haben ist die Version in zwei Ausführungen.



Auf den ersten Blick erkennbar: Das frische Angebot orientiert sich am nicht gerade introvertiert auftretenden Civic Type R, dazu tragen etwa zusätzliche Front- und Seitenschweller, ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler bei. 17-Zöller in schwarzer Klavierlack-Optik, Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten sind weitere Merkmale des Civic Sport Line.



"Sitze, Lenkrad, Schalthebel und Türverkleidungen des Sport Line sind mit roten Ziernähten versehen, die gelochten Aluminium-Pedale versprühen Motorsport-Flair", erklärt ein Honda-Sprecher das spezielle Interieur. Angetrieben wird der Sport-Civic vom 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit 93 kW/126 PS und 200 Nm Drehmoment. Geschaltet wird entweder per Hand oder CVT-Automatik. Honda nennt aktuell noch keine Preise, das Basismodell mit dem identischen Motor kostet aktuell ab 19.990 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 10.12.2019