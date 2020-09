Wie viele Golfbälle passen in den Seat Tarraco?

Da der Seat Tarraco von Golfern und Branchenexperten zum "Idealen Fahrzeug" gekürt wurde, hat sich der Autobauer gefragt: Wie viele Golfbälle passen eigentlich in das größte SUV der Spanier? Immerhin wurde das Fahrzeug unter anderem dafür gelobt, dass es den Golfern nicht nur den Alltag, sondern auch die Ausübung ihres Sports erleichtert.



Zuerst ein paar nackte Zahlen: Der Durchmesser eines Golfballs beträgt 4,27 Zentimeter, sein Volumen 40,679 Kubikzentimeter. Der Gepäckraum eines Tarraco in der Version als Fünfsitzer bietet ein Volumen von 760 Liter, das sich mit dem Umlegen der hinteren Sitzreihe auf 1.920 Liter erweitern lässt. Das reicht zwar für eine Antwort auf dem Papier, viel anschaulicher haben diese Aufgabe aber zwei junge Golftalente gelöst.



Die Aktion ist witzig, das Ergebnis fällt in die Kategorie unnützes Wissen: Der Gepäckraum eines Tarraco fasst vom Boden bis zur Hutablage 8.500 Golfbälle.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 10.09.2020