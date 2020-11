Vorstellung des Autohauses

Die Wiest Autohäuser sind kompetente Ansprechpartner für zeitgemäße und nachhaltige Mobilitätslösungen. Bereits seit 1896 bieten wir in Südhessen eine umfassende Betreuung rund um die Beratung, den Verkauf und den Service Ihrer Fahrzeuge. Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Offener Führungsstil, hohe Eigenverantwortung der einzelnen als Profitcenter geführten Unternehmensbereiche, umfassende Aus- und Weiterbildung sowie intensive Kommunikation mit den Kunden prägen das heutige Management.

Innerhalb unseres breiten Markenportfolio von Porsche, Volkswagen, Audi und ŠKODA bis hin zu Nutzfahrzeugen und Freizeitmobilen von VW finden unsere Mitarbeiter die für Sie passenden Lösungen. Für den Neuwagen-Verkauf stehen über 200 Fahrzeuge in den Ausstellungsräumen und zur Probefahrt bereit. Hinzu kommen ca. 500 Gebrauchtwagen, die ständig im Angebot sind. Zur Kundendienst-Werkstatt gehören ein umfangreiches Ersatzteillager und eine Meisterwerkstatt für Karosserie-, Lack- und Aluminiumarbeiten.

Audi e-tron

Für weitere Informationen zu diesem Fahrzeug sowie konkreten Angeboten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.wiest-autohaeuser.de

Verbrauch Leistung CO2 Antrieb Elektrische Reichweite kombiniert 22,5 kWh/100 km1 230 kW (313 PS) 0 Allradantrieb quattro 315*

Volkswagen ID.4

Für weitere Informationen zu diesem Fahrzeug sowie konkreten Angeboten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.wiest-autohaeuser.de

Motor Verbrauch Leistung CO2 Getriebe Elektrische Reichweite Elektro kombiniert 16,2 kWh/100 km* 150 kW (204 PS) 0 1-Gang-Automatik 360-520 km**

Volkswagen ID.3

Für weitere Informationen zu diesem Fahrzeug sowie konkreten Angeboten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.wiest-autohaeuser.de

Motor Verbrauch Leistung CO2 Getriebe Elektrische Reichweite Elektro kombiniert 13,4 kWh/100 km* 107 kW (145 PS) 0 1-Gang-Automatik 300-420 km**

Wollen Sie Ihr Wunschfahrzeug bei uns vor Ort erleben? Kein Problem!

Unter höchsten Hygienestandards können Sie eine kontaktfreie Probefahrt vereinbaren und mit dem gebotenen Abstand ist hierbei ebenso möglich, wie das Gespräch über alle Details und Finanzierungs- oder Leasingmöglichkeiten. Zur besseren Planung würden wir Sie bitten Termin vorab kurz mit uns abzustimmen. Schreiben Sie uns einfach über das Kontaktformular und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Starten Sie jetzt durch! Bleiben Sie gesund.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr Team der WIEST Autohäuser

* Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie beispielsweise unter www.audi.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. **Die tatsächliche Reichweite weicht in der Praxis abhängig von Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer/Zuladung, und Topografie ab. Eine Orientierung bietet für das jeweilige Fahrzeug die genannte Reichweitenspanne, welche voraussichtlich 80 % unserer Kunden im Jahresmittel erreichen werden. Die untere Grenze der Spanne deckt hierbei auch Fahrten bei moderaten Autobahngeschwindigkeiten sowie Fahrten bei tiefen Außentemperaturen im Winter ab.