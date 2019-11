Winter-Check beim Hersteller

Im Winter gehen nur Verrückte mit Shorts auf die Straße. Doch auch das Auto will winterfest gemacht werden. Hersteller bieten dafür einen besonderen Service an.



Da gibt es zum Beispiel die Hyundai-Winter-Kampagne: Hierbei können Kunden bis Ende Februar 2020 bei allen teilnehmenden Vertragspartnern ihr Fahrzeug fachgerecht vorbereiten. Die Service-Experten prüfen alle wichtigen Fahrzeugfunktionen und Füllstände, wie Motoröl oder Scheibenwaschmittel, Front- und Heckbeleuchtung, Scheibenwischer, Batterie, Bremsen und Reifen.



Speziell bei Schnee und Glätte spielt die Wahl der Reifen eine wichtige Rolle. Neben einem Rundum-Service für die Räder inklusive wechseln und einlagern, bieten Hyundai-Vertragspartner nun auch eine kostenlose Reifengarantie an.



Beim Kauf eines Reifensatzes gibt es 36 Monate lang eine Reifengarantie, die vor unerwarteten Kosten schützen soll. Informationen über das Angebot rund um Reifen und Räder erhalten die Kunden beim Hyundai-Händler vor Ort.



Für einen guten Start in den Wintertag sorgt zudem passendes Zubehör. Vom praktischen Eiskratzer mit Schneebesen, über ein Winter-Pflegeset bis hin zur Standheizung ist man bestens für die kalten Monate gerüstet. Und für den Ski-Urlaub stehen Dachboxen sowie Ski- und Snowboardträger zur Wahl.

