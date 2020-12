Winter-Wetter erfordert ruhige Fahrweise

Bei Schnee und Eis sind Winterreifen Pflicht. Wer mit Sommerreifen erwischt wird, riskiert Geldstrafen und einen Punkt in Flensburg. Trotz der Schnee-Gummis muss das Fahrverhalten angepasst werden, rät der ADAC.



Außerdem sollten Autofahrer immer auf die Profiltiefe ihrer Reifen achten - mindestens vier Millimetern sollten es sein, um sicheren Halt zu geben. Ferner sollte die Scheiben-Waschanlage für den Winter vorbereitet sein..



Der ADAC hat die wichtigsten Fahr-Tipps zusammengestellt:



- Geschwindigkeit anpassen und mehr Abstand zum Vordermann halten.



- Niedertouriges Fahren im hohen Gang (auch Anfahren im zweiten Gang) erleichtert die Fortbewegung auf glatten Straßen.



- Bremsprobe auf freier Strecke machen. So bekommt man ein Gefühl für die Straßensituation und den Bremsweg auf glatter Fahrbahn.



- Keine ruckartigen Lenkbewegungen.



- Gerät das Fahrzeug auf gerader Strecke ins Schleudern: auskuppeln, bremsen und schnell, aber gefühlvoll gegenlenken. ESP hilft beim Stabilisieren des Autos.



- Gerät das Auto in der Kurve aus der Bahn: ruhig bleiben und kurz und fest aufs Bremspedal treten. Dabei am Steuer locker bleiben und nur sanft korrigieren.



- Bei Blitzeis und anderen Wetter-Extremen lieber eine Pause einlegen und im Zweifel auf den Streudienst warten. Wird vor Fahrtantritt vor Eisregen oder ähnlichem gewarnt, das Auto am besten stehen lassen.

