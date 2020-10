Winterreifen: Bestnoten für Hankook

Der Countdown läuft: Immer mehr Autofahrer verabschieden sich jetzt von ihren Sommerreifen. Denn nachts sorgt Bodenfrost inzwischen für rutschige Fahrbahnen. Da ist es höchste Zeit, um auf Winterreifen zu wechseln. Hankook bietet gleich zwei Lösungen an.



Der Reifenhersteller führt mit den Winterprofilen icept RS 2 und dem neuen Winter icept evo 3 zwei Produkte im Sortiment, die auch für die aktuelle Wintersaison eine besonders gute Wahl sind. Beide Modelle konnten sich in mehreren Reifentests europäischer Fachmagazine und Organisationen vordere Plätze sichern.



Hankooks neues Top-Produkt Winter icept evo 3 erhält dabei gleich zweimal die Bestnote "Vorbildlich" von Europas führendem Automobilmagazin Auto Bild und dessen Schwesterzeitschrift Auto Bild sportscars, während der Winter icept RS 2 von Deutschlands größtem Automobil-Club ADAC zusammen mit seinen europäischen Testpartnern mit der Bestnote "Gut" ausgezeichnet wurde.



Darüber hinaus erhielt er von Auto Express, dem führenden Automobilmagazin in Großbritannien, als eines von nur zwei Profilen die Kaufempfehlung. Zusätzlich wurde der icept RS 2 von der renommierten deutschen Automobilzeitschrift Auto Zeitung mit einem weiteren "sehr empfehlenswert" sowie mit dem "besten Preis-Leistungs-Verhältnis" ausgezeichnet. Mit diesen guten Testergebnissen 2020 knüpft der Reifenhersteller an viele Erfolge aus den Vorjahren an.

Dienstag, 20.10.2020