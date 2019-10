Für den Individualverkehr werden Elektrofahrzeuge zwar eine wachsende Bedeutung bekommen. Aber lange Zeit wird noch ein Mix aus den vorhandenen Technologien sinnvoll sein – „ein reiner Elektroantrieb ist nicht immer die beste und sauberste Lösung“, sagte der Deutschland-Geschäftsführer von Kia, Steffen Cost, bei der Präsentation der neuesten Hybrid- und Elektrofahrzeuge des koreanischen Herstellers in Rüsselsheim.

„Wir brauchen einen Mix aus den Antrieben und den Energien“, so Cost – und das heißt für Kia, neben der Entwicklung der E-Mobilität die Verbrennungsmotoren weiter zu optimieren. „Denn noch für lange Zeit wird der überwiegende Teil der Neufahrzeuge in Deutschland mit einem Verbrenner ausgerüstet sein“, ist Cost überzeugt. Solange die Ladeinfrastruktur und die Ladefähigkeit der E-Fahrzeuge noch nicht voll entwickelt sind, und solange rund die Hälfte des Stroms in Deutschland aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, sei ein reiner Elektroantrieb nicht immer beste Lösung. Neben E-Technologie und Verbrennern wird Kia die Brennstoffzellen-Technologie weiter verfolgen.

Steffen Cost sieht beim technischen Umbruch, der zur Zeit die Automobilindustrie erfasst hat, nicht nur die Hersteller, sondern auch den Gesetzgeber und die Kunden in der Pflicht. Letztere zum Beispiel bei der Überlegung, wo sie ihr Fahrzeug einsetzen. „Alle wollen bei den E-Autos Reichweiten wie beim Benziner – aber Reichweite gibt es nicht umsonst. Je größer die Reichweite, desto schwerer die Batterie und damit das Fahrzeug. Bei einer durchschnittlichen Tagesfahrleistung der deutschen Autofahrer von 37,6 Kilometern sei die Forderung nach Reichweiten von 450 Kilometern nicht immer sinnvoll.

Für Pendler, die am Rand von Großstädten wohnen und ihr Fahrzeug zu Hause aufladen können, sei ein Elektrofahrzeug schon jetzt die richtige Wahl. Wer beruflich mehrere hundert Kilometer am Tag fährt, der sei mit einem modernen Diesel, vor allem in Kombination mit Hybrid- oder Mildhybridsystem, besser bedient. Und wer häufiger längere Strecken fahre, aber im städtischen Bereich dennoch sauber unterwegs sein möchte, für den sei ein Plug-in-Hybrid ideal, so Cost.

Seitens des Gesetzgebers sieht Cost Fehlentwicklungen. So ist der CO2-Ausstoß ab 2021 auf 95 Gramm pro Kilometer (über die Flotte hinweg) gesenkt worden. Tatsächlich sind die 95 Gramm aber nur ein Durchschnittswert, der über eine komplizierte Berechnungsformel, in die das Gewicht des Fahrzeuges eingeht, errechnet wird. Auf einen einfachen Nenner gebracht: Die leichten Autos des A- und B-Segments müssen dadurch unter den Wert 95 kommen, schwere Fahrzeuge dürfen teilweise deutlich darüber liegen. „Die Berechnungsformel bevorzugt die Oberklassenfahrzeuge“, beklagt Steffen Cost Die Fahrzeughersteller sieht Cost natürlich auch in der Pflicht, schadstoffarme Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Und da hat Kia gute Karten: Neben dem e-Soul und dem e-Niro gibt es eine ganze Reihe von Fahrzeugen mit Mild Hybrid beziehungsweise Plug-in-Hybrid. Und weitere sind geplant: „Wir werden bis 2025 rund 25 weitere Modelle und Modellvarianten mit elektrifiziertem Antrieb einführen.“

Außerdem sind Kia und die Konzernschwester Hyundai dem europäischen Schnellladenetz Ionity beigetreten. „Ab 2021 werden wir Elektrofahrzeuge mit 800-Volt-Ladesystemen ausstatten, die die maximale Ladeleistung Stationen von 350 Kilowatt voll ausschöpfen können. Die Aufladung der Batterie von 20 auf 80 Prozent dauert dann nur noch sechs bis acht Minuten“, erläuterte Cost.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019