Wo Autofahrer den Durchblick verlieren

Im Großstadt-Dschungel läuft vielen Autofahrern der Angstschweiß über die Stirn. Kein Wunder: Dichter Verkehr, enge Straßen, schlechte Beschilderung und schwierige Parkplatzsuche nehmen vielen Verkehrsteilnehmern die Freude am Fahren. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.



Demnach fahren rund 75 Prozent der deutschen Autofahrer ungern oder sogar sehr ungern in der Großstadt. Im ständigen Stau steigt nicht nur der Stress-Pegel, viele verlieren in dem dichten Gewusel auch recht schnell den Durchblick. Beliebter sind Landstraßen: Dort sind immerhin 90 Prozent der Befragten eher gern oder sehr gern unterwegs.



"Wenn man sich nicht auskennt, können Navigationsgeräte helfen, den Verkehr in Großstädten besser zu meistern. In jedem Fall sollte man sich als Ortsfremder vor Fahrtantritt über die Strecke informieren", erläutert Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. So sei man nicht durch die Suche nach der richtigen Spur abgelenkt, bleibe ruhig und könne sich voll und ganz auf den dichten Verkehr konzentrieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.06.2020