"Wölfe" mit 500 PS unterwegs

Bundesliga, Pokal oder Champions League: Die deutschen Fußball-Stars sind viel unterwegs. Damit die Kicker stets sicher und pünktlich ans Ziel kommen, vertrauen die Vereine dem Mannschaftsbus. Der ist nicht nur hoch modern und praktisch, sondern durch sein außergewöhnliches Designs auch noch eine rollende Werbe-Bühne für den jeweiligen Verein.



Bundesligist VfL Wolfsburg hat in dieser Saison einen neuen Bus im Einsatz. Die "Wölfe" sind mit einem 500 PS starken Fahrzeug des Typs MAN Lion's Coach L auf Achse. Klar: MAN gehört zum Volkswagen-Konzern. "Wir freuen uns, dass auch künftig ein MAN-Erfolgsmodell die Wölfe sicher und entspannt zu ihren Spielen bringt", sagt Rudi Kuchta, Head of Product & Sales Bus sowie Sprecher des Busbereiches bei MAN Truck & Bus.



Doch nicht nur das Design hat es in sich. Auch die komfortable Innenausstattung kann sich sehen lassen. So sind 34 Fahrgastsitze mit verstellbaren Fußstützen und Rückenlehnen ausgestattet. Sieben davon verfügen zudem über elektrisch verstellbare Beinauflagen. Zudem gibt es vier höhenverstellbare Vis-à-Vis-Tische, an denen sich Trainer und Betreuer mit den Fußballern vor und nach den Spielen besprechen können.



Klar, dass auch eine exklusive Küche an Bord ist: Zur Ausstattung gehören neben einer Jura-Kaffeemaschine unter anderem ein Spülbecken, Mischbatterie mit ausziehbarem Wasserhahn, Becherhalter und natürlich ein Kühlschrank. Die LED-Beleuchtung in der Unterkante der Arbeitsplatte soll für Wohlfühl-Atmosphäre sorgen.



Für Unterhaltung während der Fahrten sorgt die Multimedia-Ausstattung mit einem 19 Zoll großen und vier 22 Zoll großen Monitoren, SAT-Anlage, WLAN-Zugang und USB-Steckdosen. Den Ausbau des knapp 14 Meter langen Lion's Coach L für den VfL Wolfsburg hat das MAN Bus Modification Center in Plauen realisiert. Die Experten sind auch für die besondere Gestaltung der Einstiege verantwortlich. So wird das Vereinslogo mit LED-Technik auf die Außenbereiche vor den Türen projiziert.



"Der VfL Wolfsburg vertraut wie viele andere Bundesligisten seit vielen Jahren auf Mannschaftsbusse aus dem Hause MAN und hat damit nur beste Erfahrungen gemacht. Wir hoffen, in dieser Saison noch möglichst viel international mit diesem Bus unterwegs zu sein," sagt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Nur gewinnen müssen die Profis noch immer ganz alleine.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.11.2019