X5 Protection VR6: Tresor auf Rädern

Souverän, diskret - und supersicher: Diese Attribute schreibt Autobauer BMW seinem neuesten Tresor auf Rädern zu: dem X5 Protection VR6. Gedacht ist er für "Privatpersonen und Persönlichkeiten mit gesteigertem Sicherheitsbedarf".



Diese Klientel, die vorzugsweise in Regionen wie Südamerika, Afrika oder Russland angesiedelt ist, wünscht einen maßgeschneiderten Schutz vor Angriffen mit Waffengewalt, Entführung oder organisierter Kriminalität. Und hier greift der Spezial-X5 ein. Er erfüllt, wie schon sein Namenszusatz verrät, alle Anforderungen der Widerstandsklasse VR6 gemäß den international anerkannten, amtlichen Testkriterien. Durchschuss- und Sprengwirkungshemmung - alles im grünen Bereich.



Weil die Formteile der Panzerung und das Sicherheitsglas speziell für den X5 entwickelt wurden, fügen sich laut BMW "harmonisch in das Gesamtfahrzeugkonzept ein". Anders ausgedrückt: Weder von außen, noch von innen ist das Safety Car kaum von einem Serienfahrzeug zu unterscheiden. "Die daraus resultierende Anonymität erfüllt einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt", fügen die Münchner hinzu.



Fahrwerk und Bremsen des X5 Protection sind an das durch die Panzerung entstehende Mehrgewicht angepasst. Die Schutzschicht besteht aus Formteilen aus hochfestem Stahl im Bereich von Türen, Seitenrahmen, Dach und Stirnwand, aus einem Unterbodensplitterschutz aus Aluminium und einer sicheren Gepäckraum-Trennwand und der 30 Millimeter starken, schussfesten Sicherheitsverglasung.



Und das Resultat dieser Bemühungen: "Die Kombination aus Karosseriepanzerung und Sicherheitsverglasung ermöglicht wirksamen Schutz vor einem Beschuss aus Faustfeuer- und Langwaffen mit Munition bis zum Kaliber 7,62 × 39 FeC beziehungsweise 7,62 × 39 SC, wie sie beispielsweise in Waffen vom weltweit verbreiteten Typ AK-47 verwendet wird", verspricht BMW. Außerdem halte die gepanzerte Fahrgastzelle "seitlichen Ansprengungen" mit bis zu 15 Kilo TNT aus einer Entfernung von vier Metern stand. Die Bodenplatte sei handgranatenfest.



Der V8-Motor des Sicherheits-SUV leistet 530 PS, er katapultiert den Über-Dreitonner in 5,9 Sekunden von null auf 100 km/h, bei 210 Sachen wird abgeregelt. Eine Wechselsprechanlage und ein Überfallalarm sind serienmäßig installiert. Auch auf Annehmlichkeiten wie eine 4-Zonen-Klimaautomatik müssen die Insassen nicht verzichten. Und der Preis? Den erfahren Interessenten auf Anfrage.

