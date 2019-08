XCeed geht an den Start

Vorhang auf: Kia geht ab 21. September ganz offiziell mit dem XCeed in Deutschland auf Kundenfang. Das Fahrzeug soll laut der Kia-Ingenieure die praktischen Vorzüge eines SUV mit dem sportlichen Auftreten und dem dynamischen Handling eines Kompaktwagens verbinden. Der 120 PS starke XCeed 1.0 T-GDI in der Basisversion kostet 21 390 Euro. Dafür sind unter anderem LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Frontkollisionswarner, Spurhalteassistent sowie Fernlichtassistent serienmäßig an Bord. mid / Bild: Kia

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019