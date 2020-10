Xcient Fuel Cell: Lkw mit weißer Weste

Tag für Tag rollen viele Tausend Lkw über deutsche Autobahnen. Das belastet die Umwelt enorm, denn der Güterverkehr ist alles andere als sauber. Hyundai will das ändern und hat die ersten sieben Brennstoffzellen-Lkw Xcient Fuel Cell an Kunden ausgeliefert. Der Xcient Fuel Cell ist laut Hyundai der weltweit erste serienmäßig produzierte elektrische Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellenantrieb. 43 weitere Lkw sollen 2020 noch folgen, heißt es.



Die jetzige Auslieferung der Xcient Fuel Cell in der Schweiz markiert den offiziellen Eintritt von Hyundai in den europäischen Nutzfahrzeugmarkt. Sie gilt als Prüfstein für die Expansion des Unternehmens in den nordamerikanischen und chinesischen Markt, teilt der Autobauer mit.



"Mit der Auslieferung der Xcient Fuel Cell Lkw beginnt nicht nur für die Wasserstoff-Initiative von Hyundai ein neues Kapitel, sondern auch für die Nutzung von Wasserstoff als saubere Energiequelle durch die globale Gemeinschaft", sagt In Cheol Lee, Vize-Präsident und Head of Commercial Vehicle Division von Hyundai Motor. Die Auslieferung sei nur ein Anfang, da sie endlose Möglichkeiten für eine saubere Mobilität eröffne: "Zudem freuen wir uns heute bekanntgeben zu können, dass wir über Europa hinaus auch nach Nordamerika und China expandieren möchten."



Der Brennstoffzellen-Lkw Xcient Fuel Cell verfügt über ein 190-kW-Antriebssystem mit zwei 95-kW-Brennstoffzellen-Einheiten. Sieben Tanks bieten eine Speicherkapazität von insgesamt 32,09 kg Wasserstoff. Die Reichweite einer Tankfüllung liegt laut Hyundai bei 400 Kilometer (für schwere 4x2-Nutzfahrzeuge mit Kühlaufbau, die als 34 Tonnen Anhängerzug eingesetzt sind). Das Betanken der Nutzfahrzeuge erfolgt in maximal 20 Minuten, verspricht der Autobauer.

