Yanfeng zeigt den Innenraum der Zukunft

Der Automobilzulieferer Yanfeng setzt sich große Ziele: Er hat mit dem Konzeptfahrzeug Experience-in-Motion 2020 (XiM20) seine Smart-Cabin-Vision für den automobilen Innenraum der Zukunft entwickelt. Die Pläne zeigt Yanfeng jetzt zum ersten Mal in Europa. Damit will das Unternehmen aus China ein ganzheitliches Mobilitätserlebnis schaffen.



Was bedeutet das konkret? Informationen, Displays, Beleuchtung und Interieur-Ambiente reagieren alle auf die Bedürfnisse der Passagiere, und neue Formen der Interaktion sollen Überraschung und Freude in den Mobilitätsraum bringen. Grundsätzlich ist der XiM20-Innenraum in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt - einen hellen, luftigen Frontbereich und einen eher kokonartigen rückwärtigen Bereich, der mit Lounge-Sitzen und privater Atmosphäre aufwartet. Das Konzept ist das Ergebnis einer intensiven Endverbraucherforschung und wird in der ARENA2036 in Stuttgart vorgestellt.



Yanfeng Technology-Manager Tim Shih: "Basierend auf den Erkenntnissen unserer Forschung haben wir definiert, welche Faktoren sich auf die Lebensqualität der Verbraucher auswirken und welche Lösungen unvergessliche, eindrucksvolle Erlebnisse schaffen. Der XiM20 ergänzt fortschrittliche Technologien und Produktinnovationen mit intuitivem Design, sodass den Nutzern autonomer Fahrzeuge von Mitfahrdiensten zukünftig ein Maximum an Flexibilität und Komfort zur Verfügung steht."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.09.2019