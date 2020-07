Zehnkampf-Weltmeister wird Opel-Partner

Doppelte Blitz-Karriere: Mit 21 Jahren ist Niklas Kaul nicht nur der jüngste, sondern auch der erste bundesdeutsche Weltmeister der Zehnkampfgeschichte. Jetzt wird der "Sportler des Jahres" 2019 neuer Partner von Opel, der Marke mit dem Blitz-Logo.



Das Unternehmen stellt ihm den rein batterieelektrischen Opel Corsa-e für Fahrten zu Training und Wettkampf zur Verfügung. Der Athlet wird seinerseits in mediale Kampagnen sowie in bundesweite Händler-Aktivitäten von Opel eingebunden. Das große Ziel des Team Kaul im Jahr 2021: eine erfolgreiche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio.

