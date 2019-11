Zoe feiert Produktions-Jubiläum

200.000 E-Autos aus einem Werk - das ist beachtlich. Renault hat diese Schallmauer jetzt im französischen Flins mit dem Zoe durchbrochen. Nach rund 180.000 Einheiten der ersten Stromer-Generation lief dort jetzt das Jubiläums-Exemplar aus Generation zwei vom Band.



Der 200.000 Zoe, ein schwarzer Intens, ist für einen Käufer in den Niederlanden bestimmt. In Flins wurden in rund vier Monaten 19.500 Generation-zwei-Zoe für 25 Länder produziert. Die E-Autos bieten eine Reichweite von bis zu 395 Kilometern. Möglich macht das der neue Z.E. 50 Lithium-Ionen-Akku mit 52 kWh Kapazität.

