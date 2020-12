Zoe: Flott unterwegs im Flottenmarkt

Der Renault Zoe macht auch bei Flottenkunden das Rennen unter den Elektroautos. Ob Lieferdienste, Pflegeeinrichtungen oder Stadtwerke - mit 7.108 Zulassungen und einem Elektro-Marktanteil von 17,3 Prozent war der Zoe im November 2020 der mit Abstand meistgekaufte Elektro-Pkw im deutschen Flottenmarkt. Seit dem Marktstart des elektrischen Bestsellers erreichte der Zoe bereits rund 16.100 gewerbliche Zulassungen in Deutschland. Der Anstieg im Vergleich zu den ersten elf Monaten 2019: 167 Prozent.



Seit Ende 2019 ist der neue Renault Zoe zu haben. Das Fahrzeug schafft bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus.



2021 setzt Renault seine Elektro-Offensive fort. Bereits seit Mitte November ist der vollelektrische Twingo Electric am Start. Ein strategischer Schwerpunkt der Marke ist auch die schrittweise Hybridisierung der Modellpalette. Nach den bereits gestarteten Modellen Captur Plug-in-Hybrid, Megane Plug-in-Hybrid und Clio Hybrid rollen im nächsten Jahr der neue Arkana Hybrid und der neue Megane 5-Türer Plug-in Hybrid in die Schauräume der Händler. Bei Dacia wird 2021 mit dem neuen Dacia Spring das erste vollelektrische Modell der Marke eingeführt.

