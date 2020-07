Zu haben: Autos mit hohem Promi-Faktor

Interesse an einem Auto, das einen prominenten Vorbesitzer hatte? Kein Problem: Auf mobile.de stehen einige Promi-Autos zum Verkauf, die jedes Fan-Herz höherschlagen lassen.



So hat zum Beispiel Ex-Weltmeister und Ausnahmekicker Mesut Özil einen Mercedes-Benz G 63 AMG gefahren, der jetzt zum Verkauf steht. Zwar muss man weltmeisterliche 145.000 Euro für das SUV hinlegen, im Preis inbegriffen sind aber einige exklusive Umbauten von HAMANN Tuning - für das sportliche Feeling.



Auf eine lange Fußballkarriere blickt auch der zweite prominente Vorbesitzer eines Audi RS6 Avant zurück: Nachdem Uli Hoeneß seine aktiven Kicker-Jahre Ende der 70er beendet hat, ging es als Manager und schließlich Präsident des FC Bayern München weiter.



Klamauk-Musiker und Multitalent Helge Schneider veröffentlichte zuletzt seinen neuen Song "Ich setz mein Herz bei eBay rein". "Ach, es tat so schrecklich weh, neu¬lich bei mobile.de" heißt es in der zweiten Strophe - ob es sich bei dem besungenen Verlust um den Ferrari 412 handelt, ist allerdings unklar.



Drums sind aus dem Sound der Deutschen Band Rammstein nicht wegzudenken. Aktuell ist der Berliner Christoph "Doom" Schneider für die Drums bei der Band "Rammstein" verantwortlich. Genauso extravagant wie der Rufname des Musikers ist auch sein Geschmack in Sa¬chen Pkw: ein Citroën 11 B Traction Avant, aus dem Vorbesitz des Hard-Rockers steht für 17.800 Euro zum Verkauf.



Einst war Francis Buchholz Bassist der Scorpions, einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte, und zu Zeiten von "Winds of Change" auf den großen Bühnen der Welt unterwegs. Hard-Rock-Fans mit Affinität zu besonderen Sportwagen kön¬nen sich jetzt freuen: Eine mit 45.000 Kilometern nur wenig gefahrene Corvette C3 aus dem Fuhrpark des ehemaligen Scorpions steht derzeit zum Ver¬kauf.

