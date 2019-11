Zwei Bestseller auf dem Weg zum Händler

Opel bringt zwei Klassiker zum Händler: Am Samstag, 16. November 2016 feiert der Corsa der sechsten Generation seine Händlerpremiere. Ebenfalls dabei: die neue Generation des Astra.



Die beiden Opel-Newcomer hatten ihren großen Auftritt auf der IAA in Frankfurt am Main, seit Sommer 2019 sind sie bestellbar und jetzt zum ersten Mal beim regionalen Händler vor Ort für jeden live zu sehen - Rahmenprogramm wie Konzerte oder Autohaus-Flohmärkte inklusive.



Den Opel Corsa gibt es mit Benzin- und Dieselmotoren in Leistungsstufen von 55 kW/75 PS bis 96 kW/130 PS. Das Einstiegsmodell startet bei 13.990 Euro. Der neue Astra fährt zum Einstiegspreis von 19.990 Euro vor. Er ist mit komplett neuen Motoren ausgestattet: Die Astra-Dreizylinder - Benziner wie Diesel - leisten zwischen 77 kW/105 PS und 107 kW/145 PS.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 06.11.2019