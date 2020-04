Zwei E-Motoren treiben zu Höchstleistungen an

Der Taycan ist Porsches Premiere bei den modernen Elektrofahrzeugen.

„Gute Fahrt – und viel Spaß“, verabschiedete der Pressemann von Porsche den FN-Tester beim Abholen des Taycan Turbo in Zuffenhausen. Ja, Spaß, den hatte er in den folgenden Tagen mit dem Elektro-Sportwagen. Und zwar nicht nur beim Gasgeben und Austesten der Grenzen des Fahrzeuges (letzteres kann man auf öffentlichen Straßen, auch Autobahnen, sowieso nicht mehr), sondern auch beim Cruisen mit dem Null-Emission und Null-Noise-Boliden. Der Taycan ist einfach anders als andere Renner – und er ist einfach gut.

Klar, den Flugzeugstart muss man einmal gemacht haben: Aus dem Stand das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken und die 2,3 Tonnen des Taycan beschleunigen wie ein startender Passagierjet. Der Fahrer wird in den Sitz gedrückt, der flach geduckte Sportwagen jagt in 3,2 Sekunden (die Turbo S-Version sogar in 2,8 Sekunden) auf 100 km/h und ohne „Loch“ weiter auf 150 und würde wahrscheinlich bis zur Grenze von 260 km/h immer weiter beschleunigen, wenn da nicht die Beifahrerin, die Fingernägel ins Leder der Mittelkonsole gekrallt, sofortiges Langsamfahren einfordern – und auch ein bisschen die eigene Vernunft sich durchsetzen würde.

Bei der IAA 2019 stellte Porsche den Taycan vor – was wurde seither nicht alles über ihn geschrieben? Er wurde zur deutschen Antwort auf Tesla stilisiert – als ob der Tesla X nicht ein SUV, der Tesla S eine Limousine und der Taycan eben ein Sportwagen wäre und als ob die Frage, wer die Nordschleife des Nürburgrings eine Zehntelsekunde schneller schafft, das zentrale Thema der Automobilzukunft wäre.

Die hartgesottenen 911er-Fans störten sich daran, dass der Taycan nur (im Fahrmodus „Sport+“) einen synthetischen Renn-Sound erzeugt. Der Taycan ist aber kein Tesla und kein 911er oder Panamera, sondern einfach ein aufregendes, eigenständiges Auto.

Das „Herz“ des Taycan, das, was ihn in erster Linie von den anderen Porsche unterscheidet, ist die Antriebseinheit. Je eine E-Maschine sitzt an Vorder- und Hinterachse, er verfügt also über Allradantrieb. Bei beiden handelt es sich um permanenterregte Synchronmotoren. Zu den Vorteilen dieser besonderen Bauart von Elektromotoren zählen hohe Leistungsdichte, hoher Wirkungsgrad sowie hohe Leistungskonstanz.

E-Motor, Getriebe und Pulswechselrichter (dieser wandelt beim Antrieb den Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom für den Elektromotor um) sind jeweils zu einem kompakten Antriebsmodul zusammengefasst. Die Module haben die höchste Leistungsdichte (kW pro Liter Bauraum) aller heute auf dem Markt angebotenen Elektroantriebe.

Besonderheit der Kraftübertragung: Während der Motor an der Vorderachse seine Kraft über ein Eingang-Planetengetriebe auf die Räder bringt, arbeitet der Motor an der Hinterachse mit einem von Porsche entwickelten Zweigang-Getriebe. Der erste Gang verschafft dem Taycan eine noch stärkere Beschleunigung vom Start weg, während der lang übersetzte zweite Gang eine hohe Effizienz und hohe Leistungsreserven sicherstellt, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten.

Die Kenndaten des Taycan Turbo und des noch ein wenig stärkere Turbo S sind – man muss es so sagen – gigantisch: Als Turbo S kommt der Taycan auf bis zu 761 PS, der Taycan Turbo auf bis zu 680 PS. Aus dem Stand von null auf 100 km/h beschleunigt der Turbo S in 2,8 Sekunden, der Turbo in 3,2 Sekunden. Zum Vergleich: Der 911 braucht dafür 4,4 Sekunden, und selbst der schnellste Ferrari, der 812 Superfast, müsste sich geschlagen geben.

Die 200-km/h-Marke erreicht der Turbo in 10,6 Sekunden (Turbo S: 9,2 Sekunden). Die theoretische Reichweite beträgt bis zu 450 Kilometer – Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h.

Das Fahrwerk des Taycan ist selbst nach Druck auf die Sport-Taste noch so komfortabel, dass man über schlechteren Asphalt ohne Kreuzschmerzen hinweg kommt. Kern des Systems ist eine adaptive Luftfederung mit Dreikammer-Technologie inklusive elektronischer Dämpferregelung.

Und noch eine Besonderheit: die Rekuperation, also die Rückgewinnung von Energie. Wenn der Fahrer des Taycan auf das Bremspedal tritt, werden die Elektromotoren als Generatoren genutzt und zunächst ohne Eingriff der mechanischen Bremsen verzögert. Die Bewegungsenergie wird so in elektrische Energie zurückgewandelt, die in die Batterie gespeist wird. Erst, wenn das Fahrzeug stark verzögert werden muss, greift zusätzlich die konventionelle Bremse ein. Anders als bei vielen E-Modellen, wo Rekuperation als ständiges Abbremsen jenseits der Beschleunigung stört, ist im Taycan nichts davon zu spüren, dass das System Energie zurückspeichert.

Ein Thema der Elektromobilität ist die Ladedauer. Für die große Lithium-Ionen-Batterie des Taycan mit etwas über 90 Kilowattstunden Kapazität (brutto) muss man an einer Ionity-Schnellladesäule circa 25 Minuten für die Aufladung von fünf auf 80 Prozent einplanen. Beim FN-Test und den verfügbaren 50-kW-Gleichstrom-Ladesäulen braucht es dafür geschätzt eine Stunde, an der heimischen Wechselstrom-Steckdose bis zu neun Stunden. Also auf zu Ionity? Wenn man in der Nähe einer dieser Säulen wohnt, ist das ok – aber nicht billig. Für das Kilowatt werden hier 79 Cent verlangt (mit Porsche-Card 33 Cent). Bei einem Verbrauch um die 26 Kilowatt auf 100 Kilometer ist das (ohne Card) ein nicht ganz billiges Vergnügen.

Es gäbe noch einiges zu sagen: Über das die Porsche-Familie nicht verleugnende, aber doch eigenständige Exterieur, die gediegene solide Innenausstattung, die zahlreichen elektronischen Helfer, das dem Elektro-Auto gemäße Armaturenbrett. Klar, dass der Taycan all die Errungenschaften eines führenden Oberklasse-Herstellers – von der komplexen Technik bis zur einfachen Bedienbarkeit – mitbekommen hat.

Den FN-Tester traf der automobile Kulturschock beim Umstieg vom technisch perfekten Taycan auf seinen betagten Golf IV mit kurzatmigem Motor und hakeliger Schaltung. Ein Trost blieb ihm: Sein Gefährt ist zwar alt – aber bezahlt. Bei einem Preis ab über 150 000 Euro für den Taycan wäre letzteres sicherlich nicht der Fall.

