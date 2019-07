Zwei Jumper: Citroen bedient die Biker

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, und Citroen hat sich für den Sommer und die anstehenden Reisen etwas einfallen lassen. Der Autobauer präsentiert jetzt mit dem Jumper Biker Solution Classic und dem neuen Jumper Biker Solution Multi zwei Lösungen für Business und Freizeit, die auf die Bedürfnisse von Motorrad-Fans abgestimmt sind. Entwickelt wurden diese beiden Transporter in Kooperation mit dem Reisemobil- und Sonderfahrzeug-Spezialisten Flexebu. Bestellbar sind sie für je 51.100 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer).



Der Jumper Biker Solution Classic bietet Platz für zwei Motorräder, die mit einer eingebauten Laderampe und einer elektrischen Seilwinde verladen werden. Dank der Schienensysteme mit Vorderradaufnahme werden diese einfach und sicher platziert. Das Aufstelldach in Wagenfarbe dient als Schlafplatz für zwei Passagiere.



Der Jumper Biker Solution Multi bietet Platz für zwei Motorräder, ein Bike mit Beiwagen oder auch ein Quad, ein Gokart oder einen Rollstuhl. Dank optionalem dritten und vierten Sitz kann der Bereich des hinteren Bettes in eine komplette Wohnecke umfunktioniert werden. Beide Modelle sind mit der Diesel-Motorisierung BlueHDi 165 ausgestattet (121 kW/165 PS).

