Zwei Plug-in-Modelle in der Ceed-Familie

Kia setzt seine Kompaktwagenfamilie Ceed unter Strom: Ab Anfang 2020 sind der Ceed Sportswagon und der neue Crossover XCeed auch als Plug-in-Hybride zu haben. Angetrieben werden sie von einem 1,6-Liter-Benziner und einem E-Motor, die zusammen 141 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 265 Nm erbringen. Damit beschleunigt der Kombi in 10,8, der XCeed in 11,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



Die Kraft landet per Sechs-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe an den Vorderrädern. Ein regeneratives Bremssystem soll beim freien Rollen und beim Bremsen kinetische in elektrische Energie umwandeln. "Nach vorläufigen Messungen haben beide Plug-in-Hybride eine elektrische Reichweite von bis zu 60 Kilometern", heißt es bei Kia.



Durch Details wie den geschlossenen Kühlergrill, "eco plug-in"-Embleme und die Ladeklappe am rechten hinteren Kotflügel sind die Plug-in-Modelle von ihren nicht elektrifizierten Schwestern zu unterscheiden. Durch die Ladezustandsanzeige auf dem Armaturenbrett lässt sich schon von außen erkennen, wie weit der Ladevorgang gediehen ist.



Eine weitere Besonderheit ist die "Driver Only"-Taste am Armaturenbrett: Sie ermöglicht es, aus Energiespargründen nur den Fahrerplatz zu kühlen oder zu erwärmen. Um ihre Alltagstauglichkeit zu erhöhen, ist für beide Modelle auf Wunsch eine Anhängerkupplung zu haben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 02.09.2019