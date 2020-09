Zweischicht-Produktion bei Rolls-Royce

Rolls-Royce hat die Zweischichtproduktion im britischen Goodwood wieder in vollem Umfang aufgenommen. Das bedeutet, dass die Nobelmarke jetzt wieder auf dem selben Stand wie vor der Corona-bedingten Schließung arbeitet. "Strenge Gesundheits-, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bleiben in Übereinstimmung mit den neuesten offiziellen Richtlinien in Kraft", heißt es von der BMW-Tochter.



Nach den Worten von Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös spiegelt die Rückkehr zur weitgehenden Normalität bei er Produktion "die langfristige Stärke und Belastbarkeit unseres Unternehmens und die beträchtliche weltweite Nachfrage nach unseren Produkten wider". Diese sei durch die kürzlich erfolgte Einführung des neuen Ghost weiter angekurbelt worden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 14.09.2020