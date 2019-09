Zweiter Plug-in für den Volvo V60

Volvo wird noch ein Stück elektrischer. Mit dem V6 T6 Twin Engine AWD bieten die Schweden einen zweiten Plug-in-Hybridantrieb für ihren großen Kombi an - er ist in Sachen Leistung und Preis ein bisschen niedriger eingestuft als der schon etablierte T8.



Aber diese Tatsache ist definitiv nicht mit Verzicht verbunden, was die Kraftentfaltung des Benziner- und E-Motor-Doppelpacks angeht. Der T6 bringt es auf eine Systemleistung von 251 kW/340 PS und ein Drehmoment von bis zu 590 Nm. "Bis zu 56 Kilometer legt das Fahrzeug rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurück", heißt es bei Volvo. Der Normverbrauch wird mit 1,7 bis 1,8 Liter Superbenzin und 15,8 bis 16,5 kWh je 100 Kilometer angegeben.



Die Preisliste für den neuen Twin Engine startet bei 55.850 Euro, und zwar in der Ausstattungsversion Momentum Pro. Der stärkere Plug-in mit 288 kW/390 PS ist als R-Design und Inscription ab 62.200 Euro zu haben.

