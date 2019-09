900 Jugendliche machen Schritt ins Berufsleben

Ludwigshafen.An Tor elf der BASF in Ludwigshafen tummeln sich die Massen. Junge Männer und Frauen stehen am Montag Schlange, um sich pünktlich anzumelden. Sie alle haben den gleichen Plan: Ihre Ausbildung bei dem weltweit größten Chemiekonzern zu beginnen. Seit 7 Uhr werden die neuen Auszubildenden wie im Klassenverband von ihren Ausbildern am Eingang abgeholt und über das Gelände geführt. Sobald sie ihre

...