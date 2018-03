Üppiger Bonus für BASF Mitarbeiter

Anzeige

Ludwigshafen. Entsprechend den guten Zahlen für 2017 fällt auch die Erfolgsbeteiligung für die BASF-Belegschaft in Ludwigshafen üppig aus: Insgesamt gehen an die 24 400 Tarifmitarbeiter und die 7900 außertariflichen Beschäftigten Bonuszahlungen in Höhe von 383 Millionen Euro – rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahlungen an die einzelnen Mitarbeiter hängen auch vom Gehalt und von einer Leistungskomponente ab. Ein Beispiel: Ein Chemikant der Tarifgruppe E6, dessen Leistung die Erwartungen voll erfüllt hat, bekommt ein Extra von rund 6000 Euro. Das entspricht annähernd einem doppelten Monatsgehalt. Der BASF-Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie begrüßen die bessere Beteiligung der Beschäftigten, die nach einer in einer Betriebsvereinbarung festgelegten Formel berechnet wird. Diese Vereinbarung wurde vor kurzem nachjustiert.

Nach einer zweistelligen Umsatz- und Gewinnsteigerung 2017 erwartet der weltgrößte Chemiekonzern BASF in diesem Jahr eine Fortsetzung des Wachstums, rechnet aber auch mit zunehmender Unsicherheit auf dem Weltmarkt. "Wir gehen für 2018 von einem Wachstum auf dem Niveau des vergangenen Jahres aus", sagte der Vorstandsvorsitzende Kurt Bock am Dienstag bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2017 in Ludwigshafen.