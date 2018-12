BASF-Aktie knickt ein

Die BASF befürchtet 2018 ein bis zu 20 Prozent schlechteres Ergebnis. © dpa

Ludwigshafen.Mit Verlusten haben die Aktien des Ludwigshafener Chemieriesen BASF gestern auf die gesenkte Jahresprognose des Unternehmens reagiert. Die Titel gaben nach einer Gewinnwarnung um fast vier Prozent nach und schlossen bei 58,40 Euro. BASF hatte wegen des Niedrigwassers im Rhein und der Flaute in der Automobilindustrie ihre Prognose gesenkt und erwartet für 2018 einen stärkeren Ergebnisrückgang.

Die niedrigen Pegelstände am Rhein führten zu Produktionsausfällen, zudem bekommt das Unternehmen erste Auswirkungen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China zu spüren, wie der Dax-Konzern am Freitag gewarnt hatte. Der Gewinn vor Zinsen, und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen werde 2018 um 15 bis 20 Prozent sinken, hatte BASF mitgeteilt. Bislang war ein Rückgang von bis zu zehn Prozent in Aussicht gestellt worden. Wegen der Produktionseinschränkungen wird der Konzern im Schlussquartal eine Ergebnisbelastung von voraussichtlich bis zu 200 Millionen Euro verbuchen. dpa

