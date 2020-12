BASF bekommt im Sommer 2021 neue Arbeitsdirektorin: Melanie Maas-Brunner

Ludwigshafen.Der Aufsichtsrat der BASF SE hat am Donnerstag Melanie Maas-Brunner (52) mit Wirkung zum 1. Februar 2021 als Mitglied des Vorstands bestellt. Das teilte die BASF am Vormittag mit. Maas-Brunner ist seit 1997 bei BASF und leitet seit 2017 den Unternehmensbereich Nutrition & Health. In ihrer neuen Rolle übernimmt sie zum 1. Februar 2021 auch die Position als Chief

...