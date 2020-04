BASF bereitet Kurzarbeit vor

Ludwigshafen.Die Ludwigshafener BASF profitiert als Folge des Coronavirus von der Nachfrage nach medizinischen Produkten. Gleichzeitig verzeichnet der Chemiekonzern aber in anderen Bereichen, in denen die BASF-Kunden besonders von der Pandemie betroffen sind, deutliche Einbrüche – zum Beispiel in der Automobilindustrie. „Ein starker Nachfragerückgang auch in anderen Branchen ist nicht auszuschließen“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Deshalb ist auch in den Werken Münster und Würzburg, wo Autolacke hergestellt werden, bereits Kurzarbeit angemeldet, ebenso für den Standort Schwarzheide.

Gut läuft es nach Angaben der Sprecherin aktuell vor allem in den Bereichen Grundversorgung der Bevölkerung und Gesundheitsvorsorge: „So produzieren wir zahlreiche Stoffe, die zur Bekämpfung des Corona-Virus gebraucht werden.“ Dazu gehören Klebstoffe und Additive für Schutzmasken, Ausgangsstoffe für die Pharmaindustrie sowie Produkte, die in medizinischen Geräten eingesetzt werden.

Am Standort Ludwigshafen – mit rund 39 000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region – gibt es derzeit keine Kurzarbeit. Die formalen Voraussetzungen dafür hat BASF aber geschaffen. So wurden zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung zwei Rahmenbetriebsvereinbarungen getroffen. Die Lage für die einzelnen Bereiche werde ständig analysiert, betonte die Sprecherin. Sollte es zu starken Auftragsrückgängen kommen, würden mögliche Maßnahmen mit den Arbeitnehmervertretern besprochen.

Interne Arbeitsplatzwechsel

Um Kurzarbeit zu vermeiden, würden Urlaubstage und Arbeitszeitguthaben abgebaut. Außerdem prüfe man, ob Mitarbeiter BASF-intern an andere Arbeitsstellen wechseln können, wo die Auslastung aktuell höher ist. Dieses Instrument der flexiblen Einsätze hat sich bereits in der Finanzkrise 2009 bewährt. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, so die Sprecherin, sei Kurzarbeit der nächste Schritt. Das gilt aber nicht nur für Ludwigshafen. Aktuell bereiteten sich alle deutschen BASF-Gesellschaften „mit Hochdruck“ darauf vor, um im Bedarfsfall gerüstet zu sein.

Betriebsratschef Sinischa Horvat erklärte, das Ziel der Maßnahmen im Werk Ludwigshafen sei, „Kurzarbeit so lange wie möglich vermeiden.“ Die zeitlich befristeten Betriebsvereinbarungen bezeichnete Horvat als Krisenvorsorge. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es im Verlauf der Corona-Krise zu Umsatzeinbußen bei der BASF komme.

Der Betriebsratsvorsitzende betonte aber auch, dass die Belegschaft in Ludwigshafen weitgehend geschützt sei: durch die Standortvereinbarung gewissermaßen als Basisschutz – die schließt auch betriebsbedingte Kündigungen aus. Mögliche negative Auswirkungen der Pandemie könnten sowohl die aktuellen Betriebsvereinbarungen als auch die Aufstockzahlungen aus dem Chemie-Manteltarifvertrag abmildern.

200 Produktionsbetriebe hat BASF in Ludwigshafen, gleichzeitig ist der Stammsitz ein zentraler Verwaltungsstandort. Rund die Hälfte der 39 000 Mitarbeiter arbeitet derzeit von zu Hause aus. „Die andere Hälfte arbeitet unter Einhaltung spezieller Hygiene- und Abstandsregeln im Werk daran, den Produktionsstandort in Betrieb zu halten“, sagte die Sprecherin.

Beim Homeoffice für tausende Beschäftigte kommt der BASF in Ludwigshafen zugute, dass sie bereits im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt für mobiles Arbeiten gestartet hatte. Dabei wurde zum Beispiel ausprobiert, wie es funktionieren kann, wenn ganze Teams über längere Zeit nicht ins Büro nach Ludwigshafen kommen. Aktuell gibt es in den Mitarbeitermedien zahlreiche Tipps für das Arbeiten zu Hause und die virtuelle Teamarbeit.

Normalisierung in China

Während die BASF hierzulande versucht, sich gegen die Folgen der Corona-Krise zu wappnen, geht es in China schon wieder in Richtung Normalität. China ist ein wichtiger Markt mit großen Produktionsstätten für BASF. Dort war die Pandemie ausgebrochen, was zum Jahresanfang zu wochenlangem Stillstand geführt hatte. Seit Mitte Februar wurde die Produktion an den chinesischen Standorten wieder hochgefahren.

„Einige Produktionsstandorte haben aufgrund der verbesserten Situation der inländischen Lieferketten und der Wiederaufnahme der Arbeit einiger lokaler Kunden wieder den Normalzustand erreicht“, so die Sprecherin. Allerdings stehe die Erholung der Nachfrage in einigen Kundenindustrien, etwa der Automobilbranche, noch aus.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020