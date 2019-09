BASF gibt Geschäft an DuPont ab

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft mit Ultrafiltrationsmembranen an den US-Wettbewerber DuPont. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Angaben zum Verkaufspreis machte BASF nicht. Der Deal soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Das Geschäft mit rund 150 Mitarbeitern bietet Produkte zur Wasseraufbereitung und Reinigung an.

Der Verkauf umfasst der Mitteilung zufolge die Anteile an der inge GmbH, den internationalen Vertrieb des Unternehmens, den Hauptsitz und den Produktionsstandort im oberbayerischen Greifenberg , sowie geistige Eigentumsrechte, die sich derzeit im Besitz des Ludwigshafener Konzerns befinden. fas

