BASF recycelt Batterien in Finnland

Ludwigshafen/Harjavalta.BASF und Nornickel wollen ihre gemeinsame Produktion von Kathodenmaterialien für Elektroautobatterien in Finnland mit einer Recyclinganlage ergänzen. Zusammen mit dem finnischen Energieversorger Fortum unterzeichneten die Unternehmen eine Absichtserklärung, in Harjavalta eine Batterie-Wiederverwertung zu planen. Dies ermögliche einen „erfolgreich geschlossenen Kreislauf“, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF am Freitag mit. Demnach werde sich die Rückgewinnungsrate von Wertstoffen in Lithium-Ionen-Batterien von 50 auf mehr als 80 Prozent erhöhen.

BASF will die Recyclingmaterialien nutzen, um ebenfalls in Harjavalta Batterievorprodukte herzustellen. Die mit dem russischen Bergbaukonzern Nornickel geplante Fabrik soll 2022 anlaufen.

Schon Mitte Februar hatte BASF angekündigt, am brandenburgischen Standort Schwarzheide eine Anlage für Batteriematerialien zu errichten. Sie soll auf Vorprodukte aus Harjavalta zurückgreifen. Die neue Anlage wird Kathodenmaterialien produzieren, die eine Ausstattung von rund 400 000 Elektro-Fahrzeugen pro Jahr mit BASF-Batteriematerialien ermöglicht. Der Ludwigshafener Konzern baut derzeit eine europäische Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge auf. Bisher werden Materialien überwiegend in China hergestellt. jung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020