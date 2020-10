BASF sagt alle Veranstaltungen für November ab

Ludwigshafen.Aufgrund der von Bund und Länder vereinbarten Maßnahmen sind alle öffentlichen Veranstaltungen der BASF abgesagt worden. Dies teilte das Unternehmen am Freitagmorgen in einer Pressemeldung mit.

Betroffen sind davon alle Veranstaltungen im Rahmen des BASF-Kulturprogramms, des Genießerkalenders sowie die des BASF Besucherzentrums, welches den November über geschlossen bleibt. Weder Werkrundfahrten noch die Öffnung der Schülerlabore sind möglich. Auch der Erlebnis-Samstag am 14. November findet nicht statt.

Bereits über den Webshop erworbene Karten für das BASF-Kulturprogramm, würden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden rückerstattet werden. Alle Kunden, die Tickets erworben haben, werden über das Vorgehen schriftlich informiert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen für eine Ausbildung weiterhin möglich seine, Interviews würden jedoch digital stattfinden.

