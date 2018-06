BASF stärkt Stammsitz

Anzeige

Ludwigshafen.Die BASF stärkt das Geschäft mit Komplexbildnern – chemische Stoffe, die vor allem in Reinigungsmitteln eingesetzt werden. Einen zweistelligen Millionenbetrag steckt der Konzern in den Ausbau von Produktionsanlagen am Standort Ludwigshafen. Außerdem soll das Produktangebot ausgebaut werden. Das teilte der Konzern gestern mit.

Komplexbildner kommen zum Beispiel in Spülmaschinentabs zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass Geschirr von Kalkrückständen und Schmutz befreit werden. Komplexbildner sind nicht unumstritten. Phosphat und Phosphonat gehören etwa dazu – Stoffe, die zur Verunreinigung von Gewässern beitragen. Mit der Investition wolle man weiter an alternativen Komplexbildnern arbeiten, so der Konzern.

Durch die Investition werde eine geringe Anzahl an Stellen am Standort Ludwigshafen geschaffen, sagte ein BASF-Sprecher auf Anfrage. Genaue Zahlen nannte er nicht. Derzeit sind knapp 39 000 Mitarbeiter in Ludwigshafen beschäftigt. MaMü