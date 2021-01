BASF streicht 600 Stellen in Ludwigshafen

Ludwighafen.Die BASF streicht bis Ende 2022 rund 600 Verwaltungsstellen am Standort Ludwigshafen, weltweit sind es bis zu 2000. Damit setzt die BASF die im September 2020 angekündigte Neuausrichtung ihrer Serviceeinheit um: Ein Großteil der Dienstleistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Global Business Services für BASF-Geschäftseinheiten erbringen, wird in sogenannten Hubs gebündelt. Diese werden in den bestehenden Dienstleistungszentren der BASF in Berlin/Deutschland, Kuala Lumpur/Malaysia und Montevideo/Uruguay angesiedelt sein. Dabei geht es um Dienstleistungen etwa in den Bereichen Kommunikation, Personal, Umwelt, Gesundheit oder Sicherheit und bei finanzwirtschaftlichen oder logistischen Prozessen. Durch diese Maßnahmen sollen ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro erreicht werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021