BASF und Bayer am Pranger

Mannheim.Der Ludwigshafener Chemieriese BASF sowie der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer (Leverkusen) verdienen mit den Exporten von Pflanzenschutzmitteln gutes Geld. Einer Studie zufolge vertreiben die Unternehmen allerdings in Südafrika und Brasilien auch Pestizide, für die es in der Europäischen Union keine Zulassung gibt oder deren Genehmigung wegen Sicherheitsbedenken inzwischen zurückgezogen wurde. Der Vorwurf: Die Konzerne würden mit ihren Geschäften Profite auf Kosten der Gesundheit der Menschen machen.

„Verheerende Auswirkungen“

Die Studie wurde am Donnerstag von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Kirchenhilfswerk Misereor und der Entwicklungsorganisation Inkota veröffentlicht. Die Autoren sprechen von „Doppelstandards“ und werfen den Unternehmen vor, „hochgiftige Pestizide“ zu vermarkten, „die in der EU gar nicht im Umlauf sein dürfen“. Mit Blick auf Südafrika und Brasilien ist sogar die Rede von „verheerenden Auswirkungen“. Die BASF und Bayer würden mit dem Export von Pestiziden wie Carbendazim, Chlorfenapyr und Saflufenacil „ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten massiv verletzen“, heißt es in der Studie.

Die BASF und Bayer wiesen die schweren Vorwürfe auf Anfrage dieser Redaktion zurück. Der Tenor: An den Exporten sei nichts anrüchig, alles gehe mit rechten Dingen zu. „Alle Pflanzenschutzprodukte von BASF werden sehr ausführlich getestet und können sicher unter örtlichen landwirtschaftlichen Bedingungen verwendet werden, wenn sie gemäß den Angaben auf dem Etikett angewendet werden“, sagte eine Sprecherin. Die BASF passt ihre Produkte demnach an die „spezischen regionalen Märkte“ an. Dies führe dazu, dass sich die Zulassungen für Produkte in verschiedenen Ländern unterscheiden würden. Die Sprecherin betonte, dass die BASF Pflanzenschutzmittel nur dann an Länder wie Südafrika und Brasilien verkaufe, wenn diese zum Beispiel die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO erfüllen würden.

Auch Bayer sieht keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. „Allein die Tatsache, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht in der EU zugelassen ist, sagt nichts über seine Sicherheit aus und stellt mitnichten einen Doppelstandard dar“, so ein Sprecher. Auch „viele andere Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt“ verfügten über „sehr robuste und hoch entwickelte Regulierungssysteme“, die menschliche Gesundheit und Umwelt schützen würden.

Ausfuhrverbot gefordert

Nach eigenen Angaben verkauft Bayer seit 2012 keine Pflanzenschutzmittel mehr, die von der WHO als besonders toxisch eingestuft werden. Und seit 2016 habe sich Bayer dazu verpflichtet, nur Pestizide zu vertreiben, deren Wirkstoffe in mindestens einem OECD-Land registriert sind. Seit 2019 sollten Produkte zudem von einer Mehrheit internationaler Behörden zugelassen sein.

Die Auftraggeber der Studie forderten das Bundeslandwirtschaftsministerium dazu auf, seine rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und den Export von in der EU nicht genehmigten Pestizidwirkstoffen in Drittstaaten zu verbieten. Deutschland müsse dabei dem Beispiel Frankreichs folgen, verlangte Lena Luig von der Entwicklungsorganisation Inkota.

Den Recherchen zufolge vertreibt Bayer in Südafrika mindestens sieben und die BASF vier in der EU nicht genehmigte Wirkstoffe. In Brasilien sind es demnach jeweils mindestens zwölf. Sieben der in den zwei Ländern vermarkteten Wirkstoffe wurden laut Studie in der EU aufgrund „von ökologischen und gesundheitlichen Gefahren“ verboten.

Auf südafrikanischen Zitrusfarmen würden Vergiftungen beim Sprühen dazu führen, dass Arbeiter im Krankenhaus behandelt werden müssten, kritisierte Jan Urhahn, Agrarexperte der Rosa-Luxemburg-Stiftung. „Bayer und BASF wissen, dass die sichere Anwendung von hochgiftigen Pestiziden in Südafrika ein Mythos ist. Zum Beispiel fehlt die notwendige Schutzausrüstung. In Brasilien würden Dörfer durch Sprüheinsätze aus Flugzeugen von Giftwolken durchzogen. „Menschen erleiden akute Vergiftungen, und Pestizide belasten die angebauten Lebensmittel und das Trinkwasser“, sagte Sarah Schneider, Welternährungsexpertin bei Misereor.

