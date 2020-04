BASF weitet Produktion von Desinfektionsmittel deutlich aus

Der Ludwigshafener Chemie-Konzern BASF weitet die Produktion von Desinfektionsmitteln im Kampf gegen das Coronavirus aus und unterstützt fortan auch die Online-Plattform des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) kostenfrei. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Presseerklärung mit und verwies dabei auf bisherige Anstrengungen im Rahmen der firmeneigenen Aktion "Helping Hands". Demnach hatte die BASF zunächst in einem Technikum am Ludwigshafener Standort isopropanolhaltiges Handdesinfektionsmittel hergestellt, das ausschließlich an Kliniken und medizinische Erstversorger in der Metropolregion Rhein-Neckar ausgegeben wurde.

Nun hat die BASF nach Kozernangaben die Möglichkeiten geschaffen, auch Handdesinfektionsmittel auf Bio-Ethanol-Basis herzustellen. Ethanol sei erst kürzlich als Einsatzstoff für Desinfektionszwecke von den Behörden zugelassen worden. Mit bis zu 100 000 Litern wöchentlich werde man auf diese Weise fortan die sogenannte "Notversorgung Desinfektionsmittel" des VCI kostenlos unterstützen. "Die chemische Industrie in Deutschland steht zu ihrer Verantwortung und leistet einen Beitrag, um unser Gesundheitssystem während der Corona-Pandemie zu sützen", wird Vorstandsmitglied und BASF-Standortleiter Michael Heinz laut der Mitteilung zitiert.

Ziel der neuen Produktionslinie sei explizit die bundesweite Verteilung des Desinfektionsmittel. Um die Bedarfe möglichst zielgenau zu kalkulieren, nutze man den difitalen Marktplatz des VCI, der unter der Seite https://notfalldesinfektion.vci.de/ erreichbar ist.

Laut Informationen des Unternehmens hatte es seit Beginn des Engagements gegen die Corona-Pandemie mit der Aktion "Helping Hands" weit über 2000 Anfragen von Kliniken, Praxen und weiteren Institutionen aus ganz Deutschland gegeben. Da das Produktionsvolumen von Desinfektionsmittel mit Isopropanol auf 35 Tonnen pro Woche begrenzt war, hatte die BASF mit dem neuen Programm reagiert. Auch weitere Standorte engagierten sich auf ähnliche Weise. Mögliche Interessenten können sich weiter unter der Adresse standortaktuell@basf.com an das Unternehmen wenden.