BASF will mehr recycelte Rohstoffe einsetzen

Immer mehr Elektroautos werden jedes Jahr weltweit zugelassen. Gleichzeitig sind die Rohstoffe für ihre Batterien begrenzt und deren Gewinnung ist mit negativen Umweltauswirkungen verbunden. BASF-Forscher am Standort Ludwigshafen arbeiten daher an einem neuen chemischen Verfahren, damit das in der Batterie enthaltene Lithium in hochreiner Form zurückgewonnen werden kann. Dabei werden zudem Abfälle vermieden und der CO2-Fußabdruck gegenüber bisherigen Recyclingverfahren gesenkt. Im Recyclingprozess entsteht die sogenannte „Schwarze Masse“, die von Laborant Stefan Schleicher (links) und Chemikerin Dr. Birgit Gerke (rechts) aufgearbeitet wird.

© Detlef W. Schmalow